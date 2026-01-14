ANP faz nova fiscalização na Refit no Rio de Janeiro

247 - A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) realiza, nesta quarta-feira (14), uma nova fiscalização na Refit (Refinaria de Manguinhos), no Rio de Janeiro. A ação está diretamente relacionada ao processo de interdição parcial da unidade e envolve uma verificação técnica das condições atuais de operação.

Sete servidores da ANP participam da inspeção. O grupo avalia a manutenção da interdição, que mantém inativa a torre de destilação, além de auditar a medição e o registro do histórico de produção e de movimentação de produtos. Também fazem parte do escopo da fiscalização o modelo de operação atualmente adotado pela refinaria e as condições de segurança operacional.

A Refit foi interditada no fim de setembro. Três semanas depois, a medida foi flexibilizada para permitir a movimentação de produtos, sem a retomada das atividades da torre de destilação. A nova vistoria busca verificar se as condições estabelecidas no processo seguem sendo cumpridas e se permanecem adequadas do ponto de vista técnico e de segurança.

A fiscalização integra o acompanhamento contínuo da ANP sobre instalações do setor de petróleo e combustíveis, com foco no cumprimento das normas regulatórias e na prevenção de riscos operacionais.