ANP inclui seis empresas na 2ª fase de subvenção ao diesel

247 - A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) habilitou seis empresas para a segunda fase do programa de subvenção ao diesel, iniciativa do governo federal voltada a reduzir os impactos da alta do petróleo sobre os preços dos combustíveis. As companhias passam a integrar o novo período de concessão do benefício econômico.

A lista divulgada pela ANP inclui as empresas Gunvor Brasil, Altavista Energy, Rdp Energia, Rio Trading, Temape – Terminais Marítimos de Pernambuco S/A e Creso Produtos Químicos S.A., que agora estão aptas a acessar os recursos previstos no programa.

O mecanismo de subvenção foi instituído por meio da Medida Provisória nº 1.340/2026 e estabelece apoio financeiro à comercialização de óleo diesel no país. Pela regulamentação, os agentes habilitados receberão subsídio de R$ 1,52 por litro de diesel importado nos dois primeiros meses, com possibilidade de prorrogação por igual período.

No caso do diesel produzido no Brasil, o valor do incentivo será de R$ 0,80 por litro. Esses repasses se somam ao subsídio inicial de R$ 0,32 por litro já anunciado pelo governo federal.

A medida integra a estratégia de enfrentamento aos efeitos da alta internacional do petróleo, buscando dar maior estabilidade ao mercado de combustíveis e ampliar o suporte às empresas que atuam na cadeia de abastecimento.