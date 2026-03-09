Antes de prisão, Vorcaro criticou Antonio Rueda

247 - O empresário Daniel Vorcaro manifestou insatisfação com o presidente do União Brasil, Antonio Rueda, em conversas com interlocutores antes de ser preso no âmbito da terceira fase da Operação Compliance Zero. Segundo a coluna do jornalista Lauro Jardim, de O Globo, Vorcaro afirmou a interlocutores que Rueda não teria honrado alguns acordos previamente estabelecidos.

Na semana passada, o G1 revelou que documentos que estão sendo analisados pela CPMI do INSS indicam Antônio Rueda, e o senador Ciro Nogueira (PP-PI), presidente do Progressistas, utilizaram um helicóptero pertencente ao banqueiro Daniel Vorcaro durante o fim de semana do Grande Prêmio de São Paulo de Fórmula 1, em 2024. As informações constariam em registros de voo enviados por e-mail por uma empresa de gestão de aeronaves.