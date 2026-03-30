Ao decidir contra prorrogação da CPMI do INSS, STF demonstra incômodo com práticas no Congresso

247 - A decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) de rejeitar a prorrogação da CPMI do INSS foi interpretada, dentro da própria Corte, como um movimento deliberado para estabelecer limites à atuação do colegiado parlamentar e evitar riscos institucionais, especialmente em meio ao contexto eleitoral. A avaliação interna aponta que a comissão extrapolou suas atribuições ao lidar com informações sigilosas, o que motivou a reação do Judiciário.

De acordo com informações publicadas pela coluna Painel, da Folha de S.Paulo, uma ala do STF já vinha, há semanas, demonstrando incômodo com a condução dos trabalhos da CPMI. Interlocutores da Corte consideram que houve divulgação indiscriminada de dados protegidos por sigilo, o que teria intensificado a tensão entre os poderes.

Nos bastidores, ministros avaliam que a exposição pública de informações oriundas de quebras de sigilo, incluindo dados de testemunhas, investigados e conversas envolvendo o banqueiro Daniel Vorcaro, contribuiu para um ambiente de instabilidade política. Esses vazamentos, ocorridos nas últimas semanas, provocaram forte repercussão entre parlamentares e ampliaram as críticas à atuação da comissão.

Segundo integrantes do STF, o entendimento predominante é de que a CPMI ultrapassou limites institucionais. Havia também a preocupação de que, com a eventual extensão dos trabalhos, novos episódios de divulgação indevida de informações pudessem ocorrer, agravando o cenário em um ano eleitoral. Para um membro da Suprema Corte, essa possibilidade foi considerada inaceitável.

Nesse contexto, a rejeição à prorrogação da CPMI foi vista como uma forma de evitar a criação de um precedente considerado perigoso, que poderia legitimar práticas semelhantes em futuras investigações parlamentares.

Apesar de avaliações externas apontarem que o resultado do julgamento poderia ter ampliado o isolamento do ministro André Mendonça, integrantes da ala crítica à comissão rejeitam essa interpretação. Segundo essa visão, a decisão teve como foco enviar um recado ao Legislativo, e não refletiu disputas internas no Judiciário.