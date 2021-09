Após aparecer rindo em vídeo, Temer liga para Bolsonaro para se desculpar por imitação em jantar

"Não esquenta a cabeça", teria dito Bolsonaro ao ex-presidente Michel Temer após a divulgação do vídeo em que é ridicularizado em jantar com empresários edit

247 - O ex-presidente Michel Temer, segundo Mônica Bergamo, da Folha de S. Paulo, teria telefonado nesta terça-feira (14) para Jair Bolsonaro com o objetivo de se desculpar pelo episódio do jantar na casa do empresário Naji Nahas.

Em vídeo, Temer e outras pessoas aparecem sentadas à mesa com o comediante André Marinho, filho do empresário Paulo Marinho, e riem quando o artista imita de forma debochada Bolsonaro.

Temer explicou a Bolsonaro que Marinho também o imitou e que a intenção não era tirar sarro do atual chefe do governo federal.

Um interlocutor de Bolsonaro relata que o ocupante do Palácio do Planalto tranquilizou Temer: "não esquenta a cabeça".

