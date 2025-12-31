TV 247 logo
      Buscar
      HOME > Brasil

      Após cirurgia, bolsonaristas pressionam Moraes por prisão domiciliar para Jair Bolsonaro

      Movimento “Bolsonaro em casa” ganha força nas redes e reúne aliados, enquanto ex-presidente segue internado em Brasília após nova operação

      Jair Bolsonaro, escurecido na foto - 30/07/2021 (Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

      247 – Aliados de Jair Bolsonaro (PL) decidiram intensificar a pressão política para que o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes conceda prisão domiciliar ao ex-presidente, que está internado em Brasília após uma nova cirurgia. A ofensiva inclui mobilização nas redes sociais e articulação pública de lideranças bolsonaristas para evitar que Bolsonaro deixe o hospital diretamente para cumprir eventual decisão judicial.

      Vote no Brasil 247 como melhor canal de notícias e jornalismo e melhor canal de política do Brasil no iBest 2025

      As informações foram publicadas na coluna do jornalista Igor Gadelha, do Metrópoles, nesta terça-feira, 30 de dezembro de 2025.

      Segundo o relato, nas últimas horas bolsonaristas impulsionaram um movimento digital com a hashtag “Bolsonaro em casa”, capitaneado pelo deputado estadual paulista Paulo Mansur (PL). A estratégia mira diretamente o STF e busca criar ambiente político e social favorável à substituição de eventual prisão por recolhimento em casa, usando como argumento central o quadro clínico do ex-presidente e a sequência de cirurgias às quais ele vem sendo submetido.

      Em uma das postagens citadas, Mansur afirmou: “A dosimetria já foi aplicada. Dosimetria é redução de pena. O jogo jurídico e político já foi definido. O que não dá é aceitar que, depois da oitava cirurgia, Bolsonaro saia do hospital direto para a Polícia Federal”. A fala foi usada como símbolo da campanha, que procura associar a possibilidade de prisão ao que os aliados chamam de risco à saúde do ex-presidente.

      A movimentação ganhou reforço com a adesão do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), filho mais velho do ex-presidente. De acordo com a publicação, Flávio passou a repetir a hashtag em diversas postagens nas redes sociais, ampliando o alcance do movimento e sinalizando alinhamento familiar e político à pressão sobre Moraes.

      Internação em Brasília e detalhes do procedimento

      Bolsonaro está internado no Hospital DF Star, em Brasília, desde a véspera de Natal, conforme o texto do Metrópoles. Ele se recupera de uma cirurgia realizada em 25 de dezembro, voltada à correção de hérnia inguinal bilateral. Além disso, foi submetido a dois procedimentos de bloqueio anestésico do nervo frênico, com o objetivo de conter crises de soluço.

      A expectativa, segundo a publicação, é que o ex-presidente permaneça hospitalizado até a virada do ano, cenário que alimenta o discurso de seus aliados de que a eventual aplicação de uma medida restritiva deveria ocorrer sob condições domiciliares, e não em ambiente prisional.

      Pressão política, rede social e disputa de narrativa

      A ação descrita pela coluna evidencia uma tentativa de transformar o quadro médico de Bolsonaro em elemento de disputa política e jurídica. A hashtag “Bolsonaro em casa” se tornou um ponto de convergência para parlamentares e influenciadores ligados ao bolsonarismo, que buscam consolidar a narrativa de que a condição clínica do ex-presidente exige tratamento diferenciado.

      A estratégia também busca produzir impacto no debate público, convertendo temas técnicos da Justiça — como regime de cumprimento de pena e condições de custódia — em uma campanha de mobilização, centrada na imagem de fragilidade física e sucessivas cirurgias.

      Moraes no centro da pressão

      O foco do movimento recai sobre o ministro Alexandre de Moraes, citado como a autoridade capaz de decidir sobre o pedido de prisão domiciliar. A ofensiva digital e política tenta influenciar o ambiente em torno da decisão, elevando o custo político de uma eventual medida mais dura e apresentando o caso como uma questão humanitária, não apenas judicial.

      Ao mesmo tempo, a mobilização de aliados demonstra que a base bolsonarista segue operando para transformar processos judiciais em batalha pública, mantendo coesão interna e engajamento digital por meio de campanhas de alto impacto emocional.

      Contexto e repercussão

      O episódio reforça uma tendência recorrente na política brasileira recente: decisões judiciais envolvendo figuras centrais do cenário nacional se tornarem objeto de campanhas articuladas nas redes, com forte uso de hashtags, declarações de parlamentares e estratégias de pressão pública.

      A evolução do quadro médico de Bolsonaro e os próximos passos de seus aliados devem continuar sendo explorados como argumento central do pedido de prisão domiciliar, especialmente se houver qualquer sinalização de agravamento ou necessidade de novos procedimentos.

      Artigos Relacionados

      Tags