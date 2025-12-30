Bolsonaro passa por novo procedimento e hospital divulga boletim médico

247 - A equipe médica de Jair Bolsonaro (PL) divulgou nesta terça-feira (30) um novo boletim após ele passar por uma nova cirurgia para conter soluços que durou cerca de três horas. De acordo com os médicos do Hospital DF Star, em Brasília (DF), o ex-mandatário será submetido a uma endoscopia digestiva alta, nesta quarta-feira (31), para avaliação do refluxo gastroesofágico. O político da extrema-direita está internado desde a véspera de Natal.

De acordo com um trecho do boletim, Bolsonaro “segue em fisioterapia respiratória, terapia de CPAP noturno e medidas preventivas para trombose”. “O ex-presidente Jair Messias Bolsonaro permanece internado no Hospital DF Star, em cuidados pós-operatórios de herniorrafia inguinal bilateral, por via convencional”, disse. O relato saiu no Metrópoles.

“Apresentou novos episódios de soluços, sendo submetido a uma complementação do bloqueio anestésico dos nervos frênicos bilaterais. Deverá ser submetido a endoscopia digestiva alta, amanhã (31), para avaliação do refluxo gastroesofágico. Segue em fisioterapia respiratória, terapia de CPAP noturno e medidas preventivas para trombose”.

Em 25 de dezembro, Bolsonaro passou por uma cirurgia para o tratamento de uma hérnia inguinal bilateral. Dois dias depois (27), ele passou por um bloqueio do nervo frênico do lado direito. Nesta segunda-feira (29), foi a vez do bloqueio do nervo frênico do lado direito. Nesta terça, médicos realizaram o reforço do bloqueio.