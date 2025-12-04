Após decisão de Gilmar, consultoria do Senado defende novo arcabouço para impeachment de ministros do STF
Consultoria do Senado recomenda nova lei após ministro do STF restringir apresentação de denúncias apenas à PGR
247 - A decisão do ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, que restringiu exclusivamente à Procuradoria-Geral da República a apresentação de pedidos de impeachment contra integrantes da Corte, reacendeu uma discussão sensível no Congresso. O tema motivou a elaboração de uma nota técnica pela Consultoria Legislativa do Senado, solicitada pelo senador Marcos Rogério (PL-RO). De acordo com o G1, o documento sustenta que o ideal seria o Parlamento aprovar um novo marco legal para tratar da responsabilização dos ministros do Supremo, considerada hoje regulada por uma legislação desatualizada.
Decisão de Gilmar Mendes reacende debate no Congresso
A manifestação da consultoria aponta que a Lei do Impeachment, de 1950, não responde mais às demandas institucionais contemporâneas. Para os técnicos, "a alternativa que nos parece mais oportuna para enfrentar essa questão seria a aprovação de um novo arcabouço normativo acerca do regime de responsabilização dos ministros do STF".
A análise reforça que a decisão monocrática de Gilmar Mendes modificou de maneira significativa o funcionamento do atual sistema de responsabilização, o que exige uma resposta legislativa mais abrangente e moderna.
Consultoria aponta necessidade de marco legal atualizado
O documento também avalia que uma solução possível seria avançar sobre o projeto de lei elaborado por uma comissão de juristas e apresentado pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG). A proposta busca construir parâmetros atualizados para denúncias e processos envolvendo magistrados do Supremo.
O texto tramita na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) e está sob relatoria do senador Weverton Rocha (PDT-MA). Caso avance, pode redefinir completamente o modo como o país lida com o impeachment de ministros da mais alta Corte.
Projeto apresentado por Rodrigo Pacheco ganha relevância
Com a decisão do ministro Gilmar Mendes influenciando diretamente a aplicação da legislação vigente, cresce entre parlamentares a percepção de que o Congresso precisa agir para estabelecer regras claras e atualizadas. O projeto apresentado por Pacheco pode se tornar a principal via para essa revisão, especialmente por já ter sido estruturado por especialistas e estar em tramitação.
Pressão política cresce após restrição a pedidos de impeachment
A mudança no entendimento do STF também provocou movimentações nos bastidores do Senado. A restrição ao envio de denúncias por parte da sociedade elevou a pressão sobre o Legislativo, que agora é instado a deliberar sobre uma legislação que permanece inalterada há mais de sete décadas.