Após decisão de Mendonça, Vorcaro deixa Superintendência da PF e segue para a Papudinha

247 - Daniel Vorcaro deixou, na noite desta quinta-feira (25), a Superintendência da Polícia Federal, em Brasília (DF), e foi transferido para o 19º Batalhão da Polícia Militar do Distrito Federal, conhecido como Papudinha. As informações são da CNN Brasil.

A mudança foi determinada pelo ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF). Até então, o ex-banqueiro permanecia em uma cela especial da Polícia Federal enquanto aguardava a homologação de um acordo de delação premiada.

Segundo a decisão, a permanência de Vorcaro nas dependências da Polícia Federal deixou de ser adequada. Mendonça também determinou que a Polícia Militar do Distrito Federal adote as medidas necessárias para impedir qualquer contato entre Vorcaro e outros investigados no caso Master, entre eles o ex-presidente do Banco de Brasília (BRB), Paulo Henrique Costa, que está preso na mesma unidade.

A transferência ocorreu depois de Vorcaro apresentar duas propostas de acordo de colaboração premiada. As iniciativas, no entanto, foram rejeitadas tanto pela Polícia Federal quanto pela Procuradoria-Geral da República (PGR).

Na decisão desta quinta-feira (25), Mendonça afirmou que a rejeição das propostas não motivou a transferência. "A imposição da medida é absolutamente dissociada de qualquer conjuntura relacionada à existência, ou não, de tratativas voltadas à eventual celebração de acordo de colaboração premiada", escreveu o ministro.

A determinação atendeu a um pedido da Polícia Federal, que solicitou a retirada de Vorcaro das instalações da corporação.