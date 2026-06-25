Mendonça manda Papudinha assegurar "absoluta incomunicabilidade" entre Vorcaro e ex-presidente do BRB

247 - O ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou que a direção da unidade prisional conhecida como Papudinha adote medidas para assegurar a "absoluta incomunicabilidade" entre o ex-dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, e o ex-presidente do Banco de Brasília (BRB), Paulo Henrique Costa. A decisão foi proferida ao negar o pedido da defesa de Vorcaro para cumprimento de prisão domiciliar e autorizar sua transferência para o presídio em Brasília (DF). As informações são da coluna de Míriam Leitão, do jornal O Globo.

Segundo Mendonça, a medida busca garantir a "preservação da higidez e efetividade das investigações em curso". Além de impedir qualquer contato entre os dois custodiados, o ministro determinou que a direção da unidade comunique imediatamente qualquer "episódio de ameaça, intimidação, constrangimento, coação ou tentativa de interferência entre os custodiados vinculados à referida operação, especialmente caso algum preso venha a ameaçar ou intimidar outro".

A decisão estabelece ainda que essas comunicações devem ser acompanhadas da identificação dos envolvidos e das providências administrativas adotadas para eliminar os riscos e preservar a integridade física e moral dos presos.

Transferência para a Papudinha

Vorcaro estava desde março em uma cela na Superintendência da Polícia Federal, em Brasília, após ser preso pela segunda vez na Operação Compliance Zero. O pedido de prisão domiciliar havia sido apresentado por sua defesa durante tratativas para um possível acordo de colaboração premiada.

Como a proposta foi rejeitada pela Polícia Federal e pela Procuradoria-Geral da República (PGR), foi determinada sua transferência para a Papudinha, unidade que funciona em um quartel militar. Outra possibilidade analisada era o envio do ex-banqueiro para a Papuda.