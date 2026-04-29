Após desavenças, Michelle deve fazer gesto de apoio a Flávio Bolsonaro

247 - A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro anunciou que fará um gesto de apoio à candidatura do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) à Presidência, segundo Malu Gaspar, do jornal O Globo. A decisão vem após um esforço de meses dos aliados do senador para restaurar a relação entre ele e Michelle, que havia sido rompida desde novembro do ano passado. A ex-primeira-dama se recusava a declarar apoio ao enteado, algo que gerava preocupação entre os aliados de Flávio. Estes acreditavam que a madrasta seria fundamental para conquistar o voto feminino, segmento no qual o senador aparece em desvantagem nas pesquisas de intenção de voto.

Michelle expressará publicamente seu apoio nas redes sociais. A decisão de Michelle marca o fim de um período de tensões familiares. "Deu muito trabalho, mas ela finalmente aceitou que ninguém tem nada a ganhar com essa briga", disse um aliado de Michelle e Flávio que esteve envolvido na pacificação.

O rompimento entre Michelle e Flávio teve início no final de 2025, quando Michelle criticou publicamente a aliança do bolsonarismo com Ciro Gomes (PSDB), articulada pelo deputado federal André Fernandes (PL-CE). A crítica gerou mal-estar dentro do partido, o que levou Flávio a desautorizar a madrasta, chamando-a de "autoritária" e afirmando que ela havia atropelado Jair Bolsonaro (PL). Apesar de Flávio ter se desculpado em privado, Michelle queria desculpas públicas, o que não aconteceu até agora.

Embora tenha aceitado fazer um gesto público de apoio, Michelle ainda não garantiu que se envolverá ativamente na campanha de Flávio, pelo menos por enquanto.

Com o apoio público de Michelle, Flávio espera superar a resistência interna no bolsonarismo. Além da ex-primeira-dama, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), também foi alvo de esforços para diminuir as divisões dentro do grupo político. A relação de Michelle com os filhos de Jair Bolsonaro, especialmente com Eduardo, sempre foi marcada por atritos, e as disputas políticas internas dentro da família continuaram a gerar tensões.