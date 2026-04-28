Flávio Bolsonaro é aconselhado a manter manter tom moderado em sabatina de Messias

247 - Aliados do senador e pré-candidato à Presidência da República Flávio Bolsonaro (PL-RJ) têm sugerido que ele adote uma postura respeitosa e equilibrada durante a sabatina de Jorge Messias, marcada para esta quarta-feira (29), na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado.

Segundo a coluna Painel, da Folha de São Paulo, a orientação é que Flávio, ao se posicionar como moderado, envie recados aos ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) e mostre que seu governo, caso eleito, será diferente do do seu pai, Jair Bolsonaro (PL).

Distanciamento do estilo de Jair Bolsonaro

A sabatina de Messias, indicado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para o STF, é uma oportunidade para Flávio Bolsonaro tentar consolidar sua imagem de moderado. Aliados do senador acreditam que esse tom de equilíbrio é fundamental, não só para as relações com os ministros do STF, mas também para garantir o apoio do eleitorado evangélico.

Messias, que é evangélico, tem o apoio de pastores de várias regiões do Brasil, e um discurso mais agressivo por parte de Flávio poderia afastar esse segmento do eleitorado.

Postura firme, mas respeitosa, em relação a Messias

Apesar da recomendação de moderação,o partido do senador, o PL, fechou questão contra o nome de Messias, e a expectativa é de que Flávio Bolsonaro deverá expressar seu ponto de vista com contundência, mas sem radicalismo.

Decisão sobre participação na sabatina

Embora Flávio Bolsonaro seja suplente na CCJ e, portanto, não tenha obrigação de comparecer, aliados afirmam que ele ainda está decidindo se pedirá a palavra durante a sabatina. No entanto, a maioria acredita que ele intervirá ao longo da sessão, fortalecendo sua posição em relação ao indicado de Lula ao STF, com a expectativa de que a postura moderada traga benefícios tanto no Senado quanto perante a opinião pública, reforçando sua pré-candidatura à Presidência.