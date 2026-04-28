Relator prevê "sabatina dura", mas com margem para aprovação de messias ao STF

247 - A indicação de Jorge Messias ao Supremo Tribunal Federal (STF) deve enfrentar uma sabatina exigente na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado, embora haja expectativa de aprovação. O relator do processo, senador Weverton Rocha (PDT-MA), avalia que o cenário é desafiador, mas com margem suficiente de votos favoráveis ao atual advogado-geral da União.

Segundo a CNN Brasil, Weverton Rocha afirmou que a sessão marcada para esta quarta-feira (29) deve repetir o padrão observado em outras indicações recentes, com debates intensos, porém dentro de um ambiente institucional respeitoso.

Comparação com sabatina de Flávio Dino

Ao comentar o cenário, o relator relembrou a sabatina do ministro Flávio Dino, realizada em 2023. Na ocasião, Dino foi aprovado com 47 votos favoráveis, 31 contrários e duas abstenções, superando o mínimo necessário de 41 apoios.

Weverton destacou que, mesmo diante de um perfil considerado mais combativo, Dino passou por uma sessão extensa e rigorosa. “Até o Flávio Dino, que tinha um perfil mais aguerrido, até por conta da posição política que ele já tinha à frente do Ministério da Justiça e também da sua carreira política, vocês percebem que foi longa, foi em alguns momentos duro, mas a sabatina foi respeitosa. Eu acredito que o dia de amanhã também será da mesma forma”, afirmou.

Temas sensíveis devem dominar debate

A expectativa é de que temas considerados delicados ocupem parte central das discussões. Entre eles, estão os atos de 8 de janeiro, a legalização do aborto e posicionamentos pessoais de Messias, incluindo sua atuação como cristão. Esses pontos devem ser explorados por senadores durante a sessão, refletindo a relevância política e jurídica da vaga no STF.

Expectativa de atuação no STF

O relator também destacou sua avaliação sobre o perfil do indicado, apontando que Messias reúne condições para contribuir com o equilíbrio institucional. “O STF vai ganhar um ministro muito qualificado e com todas as condições para baixar a temperatura [do STF] e botar as casas -- o Judiciário, o Legislativo --, fazendo sua parte e botar as coisas nos seus devidos lugares”, declarou.

Estratégia para evitar sabatina prolongada

Weverton Rocha informou ainda que pretende dialogar com parlamentares da base governista para otimizar o tempo da sessão. A ideia é evitar o uso integral dos períodos de fala, o que poderia prolongar excessivamente a sabatina.