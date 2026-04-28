Alcolumbre nega articulação contra Messias no Senado

247 - Às vésperas da sabatina de Jorge Messias na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), relatos de bastidores indicam que senadores teriam sido procurados por um emissário ligado ao presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), com orientação para votar contra a indicação ao Supremo Tribunal Federal (STF), informa Lauro Jardim, do jornal O Globo.

Interlocutores relataram, sob anonimato, que o contato foi feito de maneira direta e discreta, com pedidos para que os parlamentares indicassem previamente seus votos, apesar do caráter secreto da votação. Procurado, Alcolumbre negou a existência de qualquer articulação e afirmou, por meio de sua assessoria, que “não tem emissários”.

Movimentação nos bastidores e reação do governo

A movimentação atribuída ao presidente do Senado foi percebida pelo entorno de Jorge Messias, que intensificou nos últimos dias a contagem de votos e a preparação para a sabatina. A avaliação entre aliados do governo é de que o cenário exige cautela diante da possibilidade de resistência à indicação.

Alcolumbre já havia manifestado preferência por outro nome para a vaga no STF, o do senador Rodrigo Pacheco (PSB). Ainda assim, após o envio da indicação pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ao Congresso, no início do mês, o senador teria se comprometido a adotar uma postura neutra. Até agora, ele não se reuniu com Messias, mas também não declarou publicamente oposição à escolha.

Possível rejeição seria inédita em mais de um século

A eventual rejeição do nome indicado por Lula representaria um fato raro na história política brasileira. O Senado não recusa uma indicação ao Supremo há mais de 130 anos. O último episódio semelhante ocorreu em 1894, quando cinco nomes apresentados pelo então presidente Floriano Peixoto foram rejeitados.

Nos bastidores, parlamentares e integrantes do governo avaliam que uma derrota de Messias poderia desencadear uma crise institucional, com impactos na relação entre Executivo e Legislativo. Também há preocupação com possíveis reflexos no cenário político mais amplo, incluindo a articulação do governo no Congresso e o ambiente eleitoral futuro.