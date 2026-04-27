Messias tem "piso de 44 votos" para o STF, diz relator da indicação na CCJ

247 - A indicação de Jorge Messias ao Supremo Tribunal Federal (STF) chega à fase decisiva no Senado com uma base inicial de apoio acima do mínimo necessário para aprovação.

Em entrevista à CNN Brasil, o relator da indicação na na Comissão de Constituição e Justiça do Senado (CCJ), senador Weverton Rocha (PDT-MA), o advogado-geral da União já conta com pelo menos 44 votos favoráveis, número superior aos 41 exigidos para garantir uma vaga na Corte. Ele destacou a articulação política realizada por Messias nos últimos meses como fator determinante para ampliar o apoio além da base governista.

Articulação política amplia base no Senado

“Messias, eu calculo que tem um piso de 44 votos. Estou muito confiante, porque ele saiu da bolha e conseguiu pedir apoio além do governo e do PT. Nesses quatro meses, ele conversou com muita gente”, afirmou o senador na entrevista.

A sabatina está marcada para a próxima quarta-feira (29), às 9h, na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ). Após essa etapa, o nome será submetido ao plenário do Senado, onde será necessária maioria simples para confirmação.

Resistência política adiou indicação

Inicialmente prevista para dezembro, a análise da indicação foi adiada após o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) não formalizar o envio do nome diante da resistência do presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP). O impasse atrasou o cronograma e abriu espaço para novas articulações políticas.

Durante esse período, Messias buscou apoio em diferentes frentes, incluindo lideranças religiosas e interlocução com ministros do STF indicados anteriormente por Jair Bolsonaro (PL), como André Mendonça e Kassio Nunes Marques. Ambos atuaram junto a senadores da oposição para ampliar o diálogo em torno da indicação.

Ausência de aval de Alcolumbre mantém incerteza

Apesar das negociações, Messias ainda não conseguiu uma reunião com Davi Alcolumbre, e não há previsão de encontro antes da sabatina. A ausência de um posicionamento do presidente do Senado aumenta a incerteza sobre o resultado final.

No cenário político, a oposição calcula ter cerca de 25 votos contrários à indicação e aposta na possibilidade de ampliar esse número com apoio de setores do Centrão, caso não haja empenho direto de Alcolumbre.

Governo projeta votação acima do mínimo

Por outro lado, aliados do governo avaliam que Messias pode alcançar um desempenho semelhante ao de outras indicações recentes ao STF. Ministros como André Mendonça e Flávio Dino obtiveram 47 votos favoráveis no Senado.

A expectativa no Palácio do Planalto é que o advogado-geral da União consiga cerca de 48 votos, incluindo apoios discretos de parlamentares da oposição, especialmente em um contexto de ano eleitoral, em que decisões podem ser tomadas de forma menos exposta.