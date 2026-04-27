Wellington Dias retorna ao Senado para sabatina de Jorge Messias ao STF

247 - O ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias (PT), vai se licenciar temporariamente do cargo nesta terça-feira (28) para reassumir sua cadeira no Senado Federal. O objetivo é participar da sabatina de Jorge Messias, marcada para quarta-feira (29). As informações são do Metrópoles.

Jorge Messias, atual advogado-geral da União, foi indicado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para uma vaga no Supremo Tribunal Federal (STF). A indicação depende de aprovação no Senado.

Para ser confirmado, o nome precisa receber maioria simples dos votos dos senadores presentes na comissão responsável pela sabatina. Em seguida, o indicado é submetido ao plenário da Casa, onde precisa obter ao menos 41 votos favoráveis entre os 81 senadores.

A indicação de Messias foi anunciada no fim de novembro de 2025. No entanto, a mensagem presidencial formalizando o nome só foi encaminhada ao Senado em 1º de abril, após 131 dias do anúncio.