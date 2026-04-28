Lula confia em aprovação de Messias no Senado, mas com votação apertada

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva avalia que a votação no Senado para a indicação de Jorge Messias ao Supremo Tribunal Federal (STF) deve ser apertada, mas mantém a expectativa de aprovação. O cenário envolve disputa acirrada e depende diretamente da articulação política e do desempenho do indicado durante a sabatina.

Segundo informações publicadas pelo jornal O Globo, Lula tem indicado a aliados que confia no resultado favorável, embora reconheça a necessidade de conquistar os votos necessários no plenário. O advogado-geral da União precisa de ao menos 41 votos para garantir a vaga na Corte.

Sabatina é considerada decisiva

Nos bastidores, integrantes do governo avaliam que a sabatina na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) será determinante para o desfecho da indicação. A percepção é de que qualquer detalhe pode influenciar a decisão dos senadores, seja positivamente ou negativamente.

A articulação política do Planalto considera que a situação está encaminhada, mas sem ampla margem de segurança. Por isso, o processo segue sendo monitorado de perto até o momento da votação final.

Relação com o Senado influencia cenário

A indicação de Messias provocou, inicialmente, um distanciamento entre Lula e o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), que apoiava outro nome para o STF. Nos últimos meses, no entanto, houve reaproximação entre ambos, com gestos públicos de alinhamento.

Um dos marcos desse movimento ocorreu em 14 de abril, quando Alcolumbre participou da posse do ministro das Relações Institucionais, José Guimarães, no Palácio do Planalto.

Estratégia para conquistar votos

Durante a sabatina, Messias deve ser questionado sobre temas sensíveis na relação entre Judiciário e Congresso, como o alcance de decisões do STF, investigações envolvendo emendas parlamentares e o chamado caso Master.

Aliados do governo afirmam que o ministro pretende destacar sua atuação institucional, sua autonomia e também sua identificação religiosa como evangélico, em uma tentativa de dialogar com diferentes setores do Senado.

Nas últimas semanas, Messias intensificou a agenda de encontros com parlamentares, realizando visitas a gabinetes e reuniões reservadas para ampliar sua base de apoio.

Placar ainda indefinido

Levantamento citado por O Globo aponta que o indicado soma cerca de 25 votos favoráveis e enfrenta 22 contrários. Outros 34 senadores ainda não definiram posição ou preferiram não responder, concentrando o poder de decisão.

Para alcançar os 41 votos necessários, Messias precisará conquistar ao menos 16 desses parlamentares indecisos, tornando a reta final da articulação política decisiva para o resultado no Senado.