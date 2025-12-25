Após exames, Bolsonaro será submetido a cirurgia nesta quinta

247 – O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) será submetido nesta quinta-feira (25), feriado de Natal, a uma cirurgia para correção de hérnia inguinal bilateral no hospital DF Star, em Brasília. Segundo boletim médico divulgado na quarta-feira (24), ele foi considerado “apto” após realizar exames pré-operatórios, avaliações clínicas e análise de risco cirúrgico.

A informação foi divulgada pelo site Metrópoles, que reproduziu o comunicado do hospital e detalhou a transferência de Bolsonaro da Superintendência da Polícia Federal (PF) para a unidade privada na capital federal, após autorização do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

De acordo com o boletim do DF Star, Bolsonaro foi internado para a realização do procedimento de herniorrafia inguinal bilateral e passou por exames laboratoriais e avaliação cardiológica. O documento afirma:

“O hospital DF Star informa que o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro foi admitido para realização de procedimento de herniorrafia inguinal bilateral. Realizou exames pre-operatórios, com avaliação cardiológica e de risco cirúrgico, sendo considerado apto para o procedimento proposto.”

A nota médica detalha também o horário e a previsão de duração da cirurgia

“A cirurgia está programada para ocorrer amanhã (25/12/2025), a partir das 9h, sob anestesia geral, com previsão de 4 horas de duração. A necessidade do procedimento de bloqueio anestésico do nervo frênico será avaliada durante a internação, a depender da evolução do pós-operatório e condição clínica.”

Bolsonaro foi transferido ainda na quarta-feira (24) da sede da PF em Brasília para o DF Star. A decisão que autorizou o deslocamento partiu do ministro Alexandre de Moraes. O ex-presidente está internado desde a manhã de quarta, quando deu entrada no hospital para a realização de exames clínicos e laboratoriais e testes de aptidão ao procedimento.

Segundo o relato do Metrópoles, Bolsonaro deixou a Superintendência da Polícia Federal escoltado por um comboio de viaturas, com apoio de batedores da Polícia Militar e da Polícia Penal. Ele entrou no hospital pela garagem e permanecerá sob vigilância durante toda a internação. Dois policiais ficarão posicionados na porta do quarto, em tempo integral, enquanto ele estiver internado.

Ainda não há previsão de alta. De acordo com a equipe médica, Bolsonaro deve permanecer hospitalizado de cinco a sete dias. O boletim também menciona a possibilidade de que, além da cirurgia, seja avaliada a necessidade de um procedimento não cirúrgico para aliviar crises de soluços, com a eventual realização de bloqueio anestésico do nervo frênico, a depender da evolução no pós-operatório e do quadro clínico.