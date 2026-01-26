Após postagem celebrando "sorte" em 2026, irmão de Bolsonaro diz que prêmio da Mega foi sacado indevidamente

247 - O ex-vereador Renato Bolsonaro (PL-SP) afirmou que não conseguiu sacar o prêmio obtido na Mega da Virada de 2025 porque o valor já havia sido retirado por outra pessoa. Segundo ele, a aposta foi feita em conjunto com o irmão Jair Bolsonaro (PL), que está preso pela tentativa de golpe de Estado durante as eleições de 2022, no Complexo da Papuda, em Brasília (DF). As informações são do jornal Folha de São Paulo.

Em publicação feita nas redes sociais em 1º de janeiro, Renato comemorou o resultado. "Começamos o ano de 2026 com sorte! Acertamos a quadra em um bolão da Mega da Virada", escreveu. Ele afirmou que o grupo costuma repetir a aposta todos os anos. "Todo ano a gente joga. Fazemos sempre bolão eu, meu irmão, o Mozart e um cunhado meu."

Bolão foi registrado em nome de Jair Bolsonaro

De acordo com Renato, ele e o irmão acertaram quatro números no sorteio da Mega da Virada, o que garantiu um prêmio individual de pouco mais de R$ 216. O bolão também incluía outras pessoas e foi registrado em nome de Jair Bolsonaro.

Renato afirmou que tentou sacar o valor no último dia 20, em uma casa lotérica de Miracatu, no interior de São Paulo, mas foi informado de que o prêmio já havia sido pago. "Eu sou um jogador frequente da Mega-Sena, isso não pode acontecer", declarou. "Eles só podem pagar o prêmio com o volante, com o comprovante do jogo. Isso tem que ser corrigido. Isso não pode acontecer com outras pessoas."

Ex-vereador nega ter entregado bilhete a terceiros

O ex-vereador disse ter recebido da lotérica um demonstrativo no qual consta a informação de que o prêmio já havia sido sacado. Renato afirmou ainda que publicou uma foto do bilhete premiado nas redes sociais logo após o sorteio, mas negou ter entregado o volante a qualquer outra pessoa. Segundo ele, a aposta foi feita em conjunto com Jair Bolsonaro, com quem costumava jogar regularmente.

Menção ao número 22 do Partido Liberal

Renato disse que foi o organizador do bolão e mencionou o número do Partido Liberal. "Esse ano fizemos o bolão em 3 e não podia deixar meu irmão de fora. Dessa vez não saiu o 22, mas em 2026 pode anotar que o 22 vai ganhar", afirmou em publicação feita nas redes sociais.

A Mega da Virada de 2025 sorteou os números 09, 13, 21, 32, 33 e 59. Segundo a Caixa, 308.315 apostas acertaram a quadra, com prêmio individual de R$ 216,76. Outras 3.921 apostas acertaram a quina e receberam R$ 11.931,42 cada. O prêmio principal, no valor de R$ 1.091.357.286,52, foi dividido entre seis apostas, três feitas presencialmente e três pela internet. Cada uma recebeu R$ 181.892.881,09.