Bolsonaro vai pedir que Tarcísio entre “de cabeça” na campanha de Flávio

247 - O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, deve se reunir com o ex-presidente Jair Bolsonaro nesta quinta-feira (29) na Papudinha, em Brasília, em um encontro marcado por expectativas políticas e ajustes de estratégia. A conversa ocorre em meio ao esforço de Bolsonaro para ampliar o apoio à pré-candidatura de seu filho, o senador Flávio Bolsonaro, à Presidência da República, mirando as eleições de 2026. As informações são da CNN Brasil.

Bolsonaro pretende solicitar que Tarcísio assuma um papel mais ativo na articulação política e na campanha, com o objetivo de dar maior musculatura eleitoral ao projeto liderado pelo filho.

De acordo com a análise apresentada pela emissora, o ex-presidente avalia que o envolvimento do governador paulista é decisivo para consolidar a candidatura de Flávio como uma alternativa competitiva no campo da direita, especialmente diante do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A expectativa é que Tarcísio participe “de cabeça” da campanha, contribuindo para a construção de uma frente mais coesa no espectro conservador.

O entorno de Bolsonaro sustenta que, sem um engajamento mais visível de aliados de peso, a pré-candidatura de Flávio pode enfrentar dificuldades para ganhar tração nacional. Nesse cenário, o governador de São Paulo é visto como um ator-chave, tanto pelo cargo que ocupa quanto pelo peso eleitoral do estado que administra.

A reunião também ocorre após um momento de desgaste entre Bolsonaro e Tarcísio. Na semana anterior, o governador cancelou uma visita que já estava agendada ao ex-presidente, justificando compromissos de trabalho. A decisão gerou críticas internas e alimentou a percepção de que Tarcísio não estaria suficientemente envolvido com o projeto político da família Bolsonaro, provocando desconforto entre aliados.

Mesmo inelegível após três condenações, Bolsonaro tem trabalhado para manter influência direta no processo eleitoral. No fim do ano passado, ele divulgou uma carta na qual apresentou Flávio Bolsonaro como seu sucessor político e como o nome colocado à disposição da direita para a disputa presidencial. Desde então, a estratégia tem sido ampliar alianças e reduzir resistências regionais.

Nesse contexto, a participação de Tarcísio é vista como fundamental para ampliar o diálogo com setores mais ao centro do espectro político.

Ao mesmo tempo, aliados do ex-presidente defendem que o governador mantenha o foco em uma eventual candidatura à reeleição em São Paulo, considerado o principal colégio eleitoral do país. A avaliação é que a permanência de Tarcísio no comando do estado pode fortalecer a campanha nacional de Flávio, equilibrando os efeitos do sobrenome Bolsonaro, que ainda mobiliza uma base fiel, mas também enfrenta altos índices de rejeição.