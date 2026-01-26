Tarcísio retoma aproximação com Bolsonaro e agenda visita após recuo

247 - O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), deve visitar Jair Bolsonaro (PL) na próxima quinta-feira (29), após obter autorização do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF). O encontro ocorre depois de o governador ter cancelado uma visita anterior e é visto como um movimento de reaproximação política com o ex-presidente, que cumpre pena em Brasília. A nova agenda acontece em um momento de intensificação das articulações no campo da direita e de reposicionamento público de Tarcísio no debate nacional, relata o jornal O Globo.

No último fim de semana, Tarcísio também se alinhou publicamente à mobilização convocada pelo deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) em defesa da libertação de Bolsonaro. Em vídeo divulgado nas redes sociais, o governador declarou apoio ao ato e afirmou que a manifestação representava “uma vontade imensa de mudança”, associando o movimento ao que classificou como inconformismo diante de uma “crise moral” no país.

A visita havia sido inicialmente prevista para o dia 22, mas acabou cancelada pelo governador. A decisão foi interpretada como uma tentativa de evitar que o encontro fosse lido como um gesto político explícito em favor da pré-candidatura do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) à Presidência da República. Oficialmente, Tarcísio alegou compromissos em São Paulo, embora tenha permanecido no Palácio dos Bandeirantes naquele dia.

Dias depois, o governador apresentou uma nova justificativa para a ausência e afirmou que passaria a se dedicar à campanha do senador. “Não tem nada de pressão. Até porque agora a gente vai trabalhar muito em prol do Flávio Bolsonaro, não vai ter problema nenhum com relação a isso. Acho que, com o tempo, as coisas vão se acomodando. Isso é absolutamente normal. Tenho certeza que teremos uma candidatura muito competitiva”, declarou Tarcísio.

Nos bastidores, porém, o governador admitiu a interlocutores que se sentiu desconfortável com uma declaração prévia de Flávio Bolsonaro. O senador havia afirmado que, durante a visita, Tarcísio ouviria do pai que uma eventual candidatura presidencial estava descartada e que a prioridade deveria ser a reeleição ao governo paulista, avaliação que gerou ruído interno.

Jair Bolsonaro está detido no Batalhão da Polícia Militar do Distrito Federal, conhecido como “Papudinha”, área anexa ao Complexo Penitenciário da Papuda, em Brasília. O ex-presidente cumpre pena de 27 anos e três meses de prisão por envolvimento em uma tentativa de golpe de Estado, e todas as visitas ao local dependem de autorização judicial concedida pelo ministro Alexandre de Moraes.

Embora reafirme publicamente que pretende disputar a reeleição em São Paulo, Tarcísio de Freitas tem ampliado gestos que o mantêm no centro das discussões sobre a sucessão presidencial. Críticas frequentes ao governo Lula (PT) e conversas reservadas sobre seu futuro político reforçam a percepção de que o governador busca preservar espaço e influência na corrida ao Palácio do Planalto.