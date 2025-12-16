Após se livrar da Magnitsky, Moraes reúne festa para os Três Poderes

247 - Um dia após o governo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, retirá-lo da lista de sancionados pela Lei Magnitsky, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), reuniu autoridades dos Três Poderes em sua festa de aniversário, no último sábado (13), informou o jornalista Igor Gadelha, do Metrópoles, nesta terça-feira (16).

Nomes como o vice-presidente Geraldo Alckmin, o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, e o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), compareceram à festa, realizada no salão de festas do prédio onde Moraes mora na capital paulista.

Também foram ao evento os ministros do STF Gilmar Mendes, Flávio Dino, Dias Toffoli e Cristiano Zanin. O procurador-geral da República, Paulo Gonet, também prestigiou a festa de Moraes. Além disso, Michel Temer e o senador Rodrigo Pacheco compareceram, de acordo com a reportagem.