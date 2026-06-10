Aprovação do governo Lula sobe e empata com desaprovação, aponta pesquisa Quaest

247 - A aprovação do governo Lula subiu para 47%, enquanto a desaprovação ficou em 48%, configurando empate técnico dentro da margem de erro de dois pontos percentuais, segundo pesquisa Quaest contratada pela Genial Investimentos. O levantamento foi realizado entre 5 e 8 de junho de 2026, com 2.004 entrevistas presenciais, nível de confiança de 95% e registro BR-07661/2026. .

O resultado indica melhora na avaliação do presidente em relação às rodadas anteriores da Quaest. Em maio, 46% aprovavam o trabalho de Lula e 49% desaprovavam. Em abril, a aprovação era de 43%, ante 52% de desaprovação. Com a nova rodada, a diferença entre os dois indicadores caiu para apenas um ponto percentual.

No recorte geral, 5% dos entrevistados não souberam ou não responderam à pergunta sobre aprovação do governo. A pesquisa perguntou aos eleitores se aprovam ou desaprovam o trabalho que o presidente Lula está fazendo.

Avaliação positiva também avança

A pesquisa Quaest também mediu a avaliação do governo. Segundo o levantamento, 34% consideram o trabalho de Lula positivo, 38% avaliam como negativo e 26% classificam como regular. Outros 2% não souberam ou não responderam.

O indicador de avaliação positiva se manteve em 34% em relação a maio, enquanto a avaliação negativa caiu de 39% para 38%. A avaliação regular passou de 25% para 26%.

Aprovação varia por região e renda

O Nordeste segue como a região de maior apoio ao presidente. Nesse recorte, 61% aprovam o governo Lula, enquanto 34% desaprovam. No Sudeste, a aprovação aparece em 43%, contra 51% de desaprovação. No Sul, 33% aprovam e 63% desaprovam. No Centro-Oeste/Norte, 44% aprovam e 50% desaprovam.

Entre os beneficiários do Bolsa Família, a aprovação chega a 60%, contra 35% de desaprovação. Entre os não beneficiários, 43% aprovam e 52% desaprovam o governo.

Por renda, Lula tem melhor desempenho entre os entrevistados com renda familiar de até dois salários mínimos: 59% aprovam e 36% desaprovam. Na faixa de mais de dois a cinco salários mínimos, há empate em 46% para aprovação e 48% para desaprovação, dentro da margem de erro. Entre os que recebem mais de cinco salários mínimos, 35% aprovam e 60% desaprovam.

Escolaridade e religião mostram diferenças

A aprovação do governo Lula é maior entre eleitores com ensino fundamental, grupo em que 58% aprovam e 38% desaprovam. Entre os entrevistados com ensino médio, 41% aprovam e 53% desaprovam. No ensino superior, a aprovação é de 37%, enquanto a desaprovação chega a 57%.

No recorte religioso, 51% dos católicos aprovam o governo e 44% desaprovam. Entre os evangélicos, 35% aprovam e 60% desaprovam.

Entre homens e mulheres, os dados também apontam diferenças. No eleitorado feminino, 49% aprovam e 44% desaprovam o governo Lula. Entre os homens, 44% aprovam e 53% desaprovam.