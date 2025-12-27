Arquivos de Jeffrey Epstein citam grupo brasileiro entre alvos

247 - Trechos de arquivos do criminoso sexual falecido Jeffrey Epstein, tornados públicos pelos Estados Unidos, indicam que ele mencionou um grupo brasileiro entre os alvos de seus crimes. A informação foi revelada em reportagem da BBC News Brasil.

"Amigos de amigos [informação tarjada]. Grande grupo brasileiro", diz o texto de uma entrevista de Epstein ao FBI, anotado à mão. O arquivo leva o título de "Entrevista de [informação tarjada]". Em um trecho, as anotações descrevem características físicas de uma pessoa citada como de "pele mais escura" e "aparência amazônica", que teria sido "trazida no final, em momento de desespero", quando os envolvidos estariam "ficando sem garotas". Grande parte do material está tarjada.

Há ainda uma menção a alguém que "teria acabado de vir do Brasil" e "era modelo". O documento diz que Epstein "realmente estava apaixonado por ela" e que "talvez tenha falado em fazer um esboço ou pintura". Uma anotação lateral diz "vivendo com a mãe aos 13, saiu de casa aos 14". O mesmo documento traz ainda fotos cujas legendas falam sobre uma "festa brasileira" e um "desfile brasileiro".