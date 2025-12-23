Registros apontam mais voos de Donald Trump em jato de Jeffrey Epstein do que se sabia

247 - Registros de voo analisados pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos revelam que o ex-presidente Donald Trump viajou no jato particular de Jeffrey Epstein mais vezes do que se sabia até então. As informações aparecem em um e-mail datado de 8 de janeiro de 2020, enviado por um procurador assistente do Distrito Sul de Nova York. Os dados foram divulgados originalmente pela CNN Brasil.

Segundo o e-mail, Trump foi listado como passageiro em “pelo menos oito voos entre 1993 e 1996, incluindo pelo menos quatro voos nos quais (Ghislaine) Maxwell também estava presente”. Em um dos trechos de 1993, Trump e Epstein “são os únicos dois passageiros listados; em outro, os únicos três passageiros são Epstein, Trump e a então jovem de 20 anos”.

O procurador destacou ainda que, em outros dois voos, constavam mulheres que “poderiam ser testemunhas em um caso Maxwell”. Ele acrescentou que a equipe havia finalizado a análise de “mais de 100 páginas com letras muito pequenas”, reforçando que o objetivo era evitar que novas descobertas fossem “uma surpresa no futuro”.

Apesar da proximidade revelada pelos registros, autoridades nunca acusaram Trump de qualquer delito criminal relacionado a Epstein. O simples fato de seu nome aparecer nos documentos, por si só, não implica envolvimento em crimes.

Trump e Epstein tiveram uma relação social duradoura nos anos 1990 e início dos anos 2000, registrada em fotos, eventos e depoimentos públicos. Contudo, o ex-presidente afirma que se distanciou do empresário antes de sua prisão e morte, e hoje minimiza qualquer vínculo entre os dois. Ele já se referiu a Epstein como “nojento” e disse que “não era fã”.

Uma investigação da CNN, baseada em documentos judiciais, entrevistas e outras fontes públicas, aponta que a relação entre os dois foi mais próxima e prolongada do que Trump costuma admitir. A revisão contínua de arquivos do caso segue revelando novos detalhes sobre os círculos sociais do financista acusado de abuso e tráfico sexual de menores.