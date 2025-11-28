Ataque no Cefet-RJ deixa professora e psicóloga mortas no Maracanã

247 - Duas funcionárias foram mortas a tiros dentro da unidade do Centro Federal de Educação Tecnológica (Cefet) Celso Suckow da Fonseca, no Maracanã, na tarde desta sexta-feira (28). As informações foram divulgadas por O Globo, que relatou que estudantes ouviram disparos e correram para se proteger. O aluno Jonatam Araújo, de 19 anos, estava em sala quando tudo começou e disse: “Ouvi quatro disparos durante a aula. Um policial veio em seguida e mandou todos ficarem onde estavam”.

Segundo o Corpo de Bombeiros, as vítimas — a professora Allane de Souza Pedrotti Matos e a psicóloga Layse Costa Pinheiro — foram baleadas por volta das 15h50 e levadas ao Hospital Municipal Souza Aguiar, mas não resistiram. Conforme noticiado por O Globo, o autor dos tiros seria o funcionário João Antônio Miranda Tello Ramos, que teria cumprimentado colegas normalmente pela manhã, retornado à tarde e disparado contra as duas servidoras. A estudante Maria Beatriz Albuquerque, de 18 anos, testemunhou a correria: “Achei até que era um trote, mas depois vimos funcionários pedindo para chamar uma ambulância”.

A Polícia Militar informou que equipes do 6º BPM (Tijuca) foram acionadas após relatos de tiros no interior da instituição. Chegando ao local, encontraram as duas mulheres feridas e, posteriormente, localizaram o corpo do suspeito. A estagiária Adrynni Emannuele, de 26 anos, contou que se escondeu durante o tumulto: “Me escondi na cantina até os policiais dizerem que era seguro sair”.

A estudante Mariah Emanoela da Silva, de 18 anos, também relatou o pânico generalizado enquanto alunos do 3º ano participavam de uma confraternização. “Os funcionários passaram pedindo para ligarmos para a polícia e para o Samu. Todo mundo começou a ficar desesperado, mas sem entender o que fazer”, afirmou. As aulas da noite foram canceladas.

A trajetória da professora Allane Matos

Allane de Souza Pedrotti Matos era doutora em Letras pela PUC-Rio, com parte da pesquisa realizada na University of Copenhagen, onde também ministrou aulas como professora convidada. Formada em Pedagogia pela UFRJ e com especialização em Psicomotricidade, possuía mestrado em Sistemas de Gestão pela UFF. No Cefet-RJ, coordenava equipes pedagógicas, atuava na implantação do Ensino Profissional Técnico de Nível Médio e integrava diversas comissões acadêmicas.

A carreira da psicóloga Layse Pinheiro

Primeira colocada no concurso de 2014 do Cefet-RJ para psicóloga, Layse Costa Pinheiro trabalhou inicialmente na área de Gestão de Pessoas e, a partir de 2017, dedicou-se à Psicologia Escolar. Graduada pela Uerj e especializada em Gestão de Pessoas, iniciou mestrado em Psicologia Social, interrompido em 2017.

A violência que tirou a vida de Allane e Layse deixou a comunidade escolar consternada, e a Polícia Civil investiga as circunstâncias e a motivação do ataque cometido pelo funcionário.