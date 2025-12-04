Audiência para definir extradição de Carla Zambelli é adiada novamente

247 - A audiência que decidirá a extradição da deputada federal licenciada Carla Zambelli foi novamente adiada pela Justiça italiana nesta quinta-feira (4). A informação foi confirmada pelo g1.

O processo tramita na Corte de Apelações da capital italiana, responsável por julgar se Zambelli, condenada a 10 anos de prisão pelo Supremo Tribunal Federal (STF), deverá retornar ao Brasil. A nova data para análise do pedido ficou marcada para 18 de dezembro.

Zambelli está detida em Roma desde julho. A sessão prevista para esta quinta seria a primeira audiência específica do processo de extradição. Antes disso, a deputada participou de outras etapas na Justiça italiana, mas todas relacionadas ao pedido de sua defesa para que pudesse aguardar em liberdade até a decisão final — solicitação rejeitada pelas autoridades locais.

Os magistrados italianos decidiram mantê-la presa durante todo o julgamento ao considerarem existir “alto risco de fuga”, segundo registrado nos autos do processo. O entendimento reforçou o posicionamento de que a parlamentar deveria permanecer sob custódia enquanto ocorre a análise da extradição.

A deputada, que possui cidadania italiana, deixou o Brasil em maio. Antes de se estabelecer em Roma, passou pelos Estados Unidos. Após ser presa, afirmou que deseja ser julgada na Itália e insiste que vai comprovar não ter envolvimento na invasão do sistema do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). “Eu quero ser julgada pela Justiça italiana e vou provar que não tenho envolvimento na invasão do sistema do CNJ”, declarou na ocasião.