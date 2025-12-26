BNDES lidera oferta de fundo de infraestrutura do Pátria

247 - O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) coordenou a oferta pública de cotas do Pátria Infra Crédito Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC), operação que movimentou R$ 170 milhões e ampliou o financiamento a pequenos e médios projetos de infraestrutura no país. A iniciativa reuniu fundos de pensão e instituições financeiras de desenvolvimento, reforçando o papel do banco como indutor de investimentos privados de longo prazo.

Encerrada no dia 15 de dezembro, a oferta teve como foco entidades de previdência e bancos de desenvolvimento. Entre os investidores está o Banco do Nordeste (BNB), cuja participação assegura que ao menos R$ 100 milhões do montante captado sejam destinados a ativos de infraestrutura na região Nordeste do Brasil.

A coordenação da distribuição das cotas está alinhada à estratégia institucional do BNDES de catalisar e alavancar recursos privados para projetos de menor porte, que tradicionalmente enfrentam maiores restrições de acesso ao crédito. Os investimentos do FIDC abrangem áreas como logística, saneamento básico, geração e distribuição de energia, infraestrutura de dados e infraestrutura social.

O BNDES já havia atuado como investidor âncora na primeira emissão de cotas do fundo, realizada em 2024 em parceria com bancos multilaterais. A nova operação marcou a primeira vez em que o banco assumiu a coordenação de uma oferta pública de cotas de fundo de investimento, ampliando seu escopo de atuação no mercado de capitais.

“O BNDES tem ampla experiência como coordenador em emissão de debêntures. Essa competência o capacitou para realizar, com êxito e pela primeira vez, a oferta pública para distribuição de cotas de um fundo de investimento, numa demonstração da confiança que o mercado tem quando o Banco atua e na sua capacidade de alavancar investimentos privados, sobretudo em infraestrutura”, afirmou o presidente do BNDES, Aloizio Mercadante.

No caso do Nordeste, a presença do Banco do Nordeste foi decisiva para direcionar recursos à região. “A alocação vai ao encontro das diretrizes estratégicas do Banco do Nordeste, dado que diversifica as fontes e alavanca os recursos para projetos de infraestrutura da região”, destacou o presidente do BNB, Wanger de Alencar.

A liderança do BNDES na coordenação da oferta também contribui para viabilizar investimentos em projetos menores de infraestrutura, que passam a contar com a experiência do Pátria Investimentos, gestora que atua há 18 anos no setor no Brasil. A operação ainda tem impacto relevante ao estimular o retorno dos fundos de pensão ao financiamento de longo prazo em infraestrutura, movimento buscado há anos por diferentes agentes do mercado.

O Pátria Investimentos é uma gestora global de ativos alternativos, com forte atuação na América Latina e presença relevante na Europa. Com 37 anos de experiência, administra mais de R$ 272 bilhões em ativos distribuídos entre private equity, crédito, real estate, infraestrutura, soluções e ações públicas, com investimentos em setores como agronegócio, energia, saúde, logística, transportes, alimentos, bebidas e tecnologia, na América Latina, Europa e Estados Unidos.