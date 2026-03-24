Bolsonaro apresenta melhora clínica, mas segue sem previsão de alta hospitalar

247 - Jair Bolsonaro apresentou melhora no quadro clínico, mas permanece internado sem previsão de alta, conforme boletim divulgado nesta terça-feira (24) pelo Hospital DF Star. De acordo com o comunicado médico, o ex-mandatário deixou a Unidade de Terapia Intensiva na segunda-feira (23), após evolução considerada positiva. As informações são do jornal O Globo.

A condição de saúde de Bolsonaro também passou a influenciar debates jurídicos sobre o cumprimento de pena. A Procuradoria-Geral da República (PGR) manifestou-se favoravelmente à possibilidade de prisão domiciliar, enquanto aliados avaliam que a melhora clínica pode permitir a transferência para casa. O ex-mandatário foi condenado a 27 anos e três meses de detenção pela participação na trama golpista no contexto das eleições de 2022.

Alta hospitalar

Bolsonaro continua em tratamento com antibióticos intravenosos, além de receber suporte clínico e fisioterapia respiratória e motora. "Não há previsão de alta hospitalar", informa o boletim. Internado desde quinta-feira (13), o ex-presidente trata uma pneumonia bacteriana bilateral decorrente de broncoaspiração. O quadro teve início após sintomas como febre, vômitos e queda na saturação de oxigênio, o que levou à hospitalização.

A broncoaspiração ocorre quando conteúdos do estômago ou secreções atingem as vias respiratórias, podendo provocar infecções pulmonares e comprometer a oxigenação. Segundo a equipe médica, a recuperação tem sido gradual, com necessidade de monitoramento contínuo para evitar complicações.