Bolsonaro deve receber alta da UTI nas próximas 24 horas, aponta boletim médico

247 - Jair Bolsonaro está internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do hospital DF Star, em Brasília (DF), em tratamento com antibióticos endovenosos, conforme boletim médico divulgado nesta segunda-feira (23). Ele apresenta evolução clínica favorável e deve receber alta da UTI nas próximas 24 horas, embora ainda não haja previsão de alta hospitalar. As informações são do jornal O Globo.

A melhora no quadro clínico impacta diretamente as discussões jurídicas sobre o regime de cumprimento da pena. A Procuradoria-Geral da República (PGR) manifestou-se favoravelmente à concessão de prisão domiciliar, e aliados esperam que Bolsonaro possa cumprir a pena em casa após a alta da UTI. A equipe médica projeta que o período total de internação seja de aproximadamente 14 dias, condicionado à resposta ao tratamento.

Internação

Internado desde 13 de março, Bolsonaro passou mal enquanto cumpria pena em regime fechado e foi diagnosticado com pneumonia bacteriana bilateral decorrente de broncoaspiração. Ele segue recebendo antibioticoterapia endovenosa e depende de suporte clínico intensivo, além de fisioterapia respiratória e motora.

"O ex-presidente mantém evolução satisfatória, sem intercorrências, em uso de antibioticoterapia endovenosa. Segue com suporte clínico intensivo e fisioterapia respiratória e motora e deverá receber alta da UTI nas próximas 24 horas", informou o boletim do hospital.

A broncoaspiração, que originou a infecção, ocorre quando conteúdo do estômago ou secreções entram nas vias respiratórias, podendo evoluir para pneumonia com impacto na oxigenação. Bolsonaro foi internado após apresentar febre, vômitos e queda na saturação. Desde a internação, a evolução tem sido gradual. A permanência na UTI foi mantida por cautela, garantindo monitoramento contínuo, fisioterapia e prevenção de complicações, comuns em quadros pulmonares graves.