Bolsonaro sai da UTI, mas segue sem previsão de alta

247 - Jair Bolsonaro (PL) deixou a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital DF Star, em Brasília, nesta segunda-feira (23), após apresentar evolução clínica considerada satisfatória. Ele foi transferido para um quarto da unidade, mas permanece sem previsão de alta hospitalar. A informação, segundo o G1, foi confirmada pelo médico responsável pelo atendimento, doutor Brasil Caiado. Segundo ele, o ex-mandatário segue internado e sob acompanhamento contínuo após ter sido hospitalizado no dia 13 de março, quando passou mal na Papudinha.

Quadro clínico e tratamento

Bolsonaro foi diagnosticado com pneumonia decorrente de broncoaspiração. De acordo com boletim médico divulgado na manhã desta segunda-feira, o quadro clínico é estável. O documento informa que o ex-mandatário segue em tratamento com antibióticos intravenosos, além de receber suporte clínico intensivo e sessões de fisioterapia respiratória e motora.

"Segue com antibioticoterapia endovenosa, suporte clínico intensivo e fisioterapia respiratória e motora. Se mantiver evolução satisfatória, deverá receber alta da terapia intensiva nas próximas 24 horas", diz o boletim.

PGR defende prisão domiciliar

Paralelamente à internação, a Procuradoria-Geral da República (PGR) enviou ao Supremo Tribunal Federal (STF) uma manifestação favorável à concessão de prisão domiciliar ao ex-presidente. O pedido foi apresentado pela defesa de Bolsonaro e será analisado pelo ministro Alexandre de Moraes.

No parecer, o procurador-geral da República, Paulo Gonet, argumenta que o estado de saúde do ex-presidente justifica a flexibilização do regime prisional. "A evolução clínica do ex-presidente, nos termos como exposto pela equipe médica que o atendeu no último incidente, recomenda a flexibilização do regime, em linha com o que admite o Supremo Tribunal em circunstâncias análogas", afirmou.

Condenação e situação judicial

Jair Bolsonaro foi condenado a 27 anos e 3 meses de prisão por tentativa de golpe de Estado e cumpre pena na Papudinha, em Brasília. No documento enviado ao STF, Gonet também destaca que a concessão da prisão domiciliar está alinhada ao dever do Estado de garantir a integridade física e moral de pessoas sob sua custódia.

"Está demonstrado que o estado de saúde do postulante da prisão domiciliar demanda a atenção constante e atenta que o ambiente familiar, mas não o sistema prisional em vigor, está apto para propiciar", declarou.

Ainda segundo a manifestação, o quadro de comorbidades apresentado por Bolsonaro expõe o ex-mandatário a risco iminente, com possibilidade de novos episódios de mal-estar, conforme avaliação da equipe médica responsável pelo atendimento.