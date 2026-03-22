Bolsonaro segue estável e sem previsão de alta hospitalar

247 - Jair Bolsonaro (PL) permanece clinicamente estável, segundo boletim divulgado pelo Hospital DF Star neste domingo (22), em Brasília (DF). O ex-mandatário continua internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), sem previsão de alta, enquanto recebe tratamento para pneumonia bacteriana bilateral causada por broncoaspiração, resultado da entrada de líquido do estômago nos pulmões. As informações são da CNN Brasil.

A equipe médica estima que sua permanência mínima seja de sete dias. No sábado (21), o ex-chefe de Estado iniciou tratamento odontológico devido a dor na região mandibular direita, conforme comunicado hospitalar. Segundo o boletim, nas últimas 24 horas ele se manteve estável, afebril e sem intercorrências, recebendo antibioticoterapia endovenosa, suporte clínico intensivo e fisioterapia respiratória e motora.

Jair Bolsonaro foi internado após apresentar febre alta, queda na saturação de oxigênio, sudorese e calafrios. O ex-mandatário está no Hospital DF Star desde que passou mal no 19º Batalhão da Polícia Militar do Distrito Federal, conhecido como "Papudinha", onde cumpre prisão. Ele foi condenado a 27 anos e três meses de detenção pela participação na trama golpista no contexto das eleições de 2022.

Boletim médico deste domingo (22)

"O ex-presidente Jair Messias Bolsonaro permanece internado na Unidade de Terapia Intensiva do hospital DF Star, em tratamento de pneumonia bacteriana bilateral decorrente de episódio de broncoaspiração. Nas últimas 24 horas, manteve-se estável clinicamente, afebril e sem intercorrências. Segue com antibioticoterapia endovenosa, suporte clínico intensivo e fisioterapia respiratória e motora. No momento, sem previsão de alta hospitalar."