Flávio Bolsonaro pressiona por prisão domiciliar para o pai: "cumpre todos os requisitos"

247 - O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), pré-candidato à Presidência da República, usou as redes sociais neste domingo (22) para reforçar o pedido feito pela defesa de Jair Bolsonaro (PL) para que o ex-mandatário seja levado ao regime de prisão domiciliar. Como advogado do presidente Jair Bolsonaro, eu e Paulo Cunha Bueno apresentamos um pedido de prisão humanitária. Bolsonaro cumpre todos os requisitos para estar em casa. Essa é a lei e ela precisa ser cumprida. Agora, nos resta esperar a análise da justiça. Mas só vamos descansar quando ele estiver em casa”, escreveu o parlamentar no X, antigo Twitter.

No sábado (21), ao iniciar sua pré-campanha no Nordeste, ele já havia comentado o assunto durante um ato de campanha em Natal, no Rio Grande do Norte. "Os exames comprovam o agravamento da saúde dele e agora, com 71 anos de idade e comorbidades já publicamente conhecidas, a domiciliar humanitária vai ser autorizada", disse Flávio Bolsonaro em entrevista à imprensa. Bolsonaro está internado desde o último dia 13 na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) do hospital DF Star, em Brasília, onde trata um quadro de pneumonia bacteriana bilateral.

Pela manhã, após visitar o pai no hospital, o senador afirmou que “Espero, sinceramente, que o procurador-geral da República opine favoravelmente à domiciliar humanitária para o presidente Bolsonaro".

Na sexta-feira (20), o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou o envio à Procuradoria-Geral da República (PGR) do novo pedido de prisão domiciliar apresentado pela defesa de Jair Bolsonaro.

A solicitação se baseia em argumentos humanitários relacionados ao estado de saúde do ex-chefe do Executivo. Os advogados reiteraram o pedido na última terça-feira (17), solicitando a revisão da decisão anterior do STF que havia negado a concessão da prisão domiciliar.

Jair Bolsonaro cumpre pena de 27 anos e 3 meses de prisão, em regime inicial fechado, após condenação por tentativa de golpe de Estado relacionada aos desdobramentos das eleições de 2022. O ex-mandatário cumpre a pena no 19º Batalhão da Polícia Militar do Distrito Federal, conhecido como “Papudinha”.