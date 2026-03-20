Bolsonaro permanece na UTI e apresenta evolução clínica positiva

247 - Jair Bolsonaro segue internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do hospital DF Star, em Brasília, conforme boletim médico divulgado nesta sexta-feira (20). De acordo com a equipe responsável pelo atendimento, o ex-mandatário está em tratamento de pneumonia bacteriana bilateral, decorrente de um episódio de broncoaspiração. O quadro apresenta evolução considerada positiva do ponto de vista clínico e laboratorial.

O boletim informa que Bolsonaro está em uso de antibioticoterapia endovenosa e permanece sob acompanhamento intensivo. Ele também realiza fisioterapia respiratória e motora durante a internação. Segundo os médicos, o tratamento segue com suporte clínico intensivo, sem indicação de alta da UTI no momento. O acompanhamento é conduzido por equipe multidisciplinar formada por especialistas das áreas de cirurgia geral, cardiologia e terapia intensiva.

Bolsonaro está hospitalizado desde que passou mal no 19º Batalhão da Polícia Militar do Distrito Federal, conhecido como "Papudinha", onde cumpre prisão. Na ocasião, ele apresentou sintomas como febre, vômitos e queda na saturação de oxigênio. O ex-mandatário foi condenado a 27 anos e três meses de cárcere pela participação na trama golpista no contexto das eleições de 2022.