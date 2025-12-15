Bolsonaro é alvo de processo do Exército e pode ter porte de arma revogado

247 - O Exército instaurou um processo administrativo que pode revogar o porte de arma do ex-presidente preso Jair Bolsonaro, condenado por liderar a tentativa de golpe após as eleições presidenciais de 2022.

De acordo com informações do site R7, divulgadas nesta segunda-feira (15), os demais militares condenados pela trama golpista são alvo do processo.

O processo administrativo é conduzido pelo Serviço de Fiscalização de Produtos Controlados da 11ª Região Militar.