Bolsonaro lamenta morte da rainha Elizabeth e decreta luto oficial de três dias

247 - Jair Bolsonaro (PL) manifestou-se sobre o falecimento da rainha Elizabeth II , do Reino Unido, via redes sociais na tarde desta quinta-feira (8). O chefe do Executivo também decretou luto oficial de três dias em todo o país "em sinal de pesar pelo falecimento de Sua Majestade."

""Quando a vida parece difícil, os corajosos não se deitam e aceitam a derrota; em vez disso, estão ainda mais determinados a lutar por um futuro melhor"

Com tais palavras, Rainha Elizabeth II mostra por que não foi apenas a Rainha dos britânicos, mas uma rainha para todos nós.

É com grande pesar e comoção que o Brasil recebe a notícia do falecimento de Sua Majestade a Rainha Elizabeth II, uma mulher extraordinária e singular, cujo exemplo de liderança, de humildade e de amor à pátria seguirá inspirando a nós e ao mundo inteiro até o fim dos tempos.

Muitas vezes, a eternidade nos surpreende, tirando de nós aqueles que amamos, mas, hoje, foi a vez da eternidade ser surpreendida, com a gloriosa chegada de Sua Alteza a Rainha do Reino Unido. Que Deus a receba em sua infinita bondade e conforte sua família e o povo britânico.

Nesta data triste para o mundo, decretamos três dias de luto oficial e convidamos todo o povo brasileiro a prestar homenagens à Rainha Elizabeth II.

DEUS SALVE A RAINHA!", escreveu Bolsonaro.

O atual ocupante do Palácio do Planalto havia decretado luto oficial no país em outras três ocasiões durante seu governo, com os falecimentos do ex-premiê japonês Shinzo Abe , o guru da extrema-direita Olavo de Carvalho e o ex-vice presidente da República Marco Maciel.

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e os outros candidatos à presidência nestas eleições também se manifestaram em pesar pelo falecimento de Elizabeth II.

