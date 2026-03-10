Bolsonaro pede a Moraes para receber assessor do governo Trump na prisão

247 - O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) solicitou ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), autorização para receber na prisão a visita de Darren Beattie, assessor sênior do governo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, responsável por políticas relacionadas ao Brasil. O pedido foi encaminhado ao magistrado, relator do processo que resultou na condenação de Bolsonaro por tentativa de golpe de Estado.

Bolsonaro cumpre pena de 27 anos e três meses de prisão e está detido na unidade conhecida como Papudinha, em Brasília. Como parte das regras impostas pelo Supremo, qualquer visita ao ex-presidente depende de autorização prévia de Moraes.

Darren Beattie atua no Departamento de Estado dos Estados Unidos como assessor sênior para políticas voltadas ao Brasil. No cargo, ele é responsável por propor e supervisionar iniciativas e estratégias de Washington relacionadas ao país.

O assessor é conhecido por suas críticas ao governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e também ao próprio ministro Alexandre de Moraes, responsável pela condução do processo judicial que levou Bolsonaro à prisão. Em declarações públicas anteriores, Beattie classificou Moraes como “principal arquiteto da censura e perseguição a Bolsonaro”.

No site oficial do Departamento de Estado norte-americano, Beattie é descrito como “um defensor entusiasta da promoção ativa da liberdade de expressão como ferramenta diplomática”.