Bolsonaro pode receber alta nesta quinta-feira, diz médico

247 - Jair Bolsonaro (PL) segue com previsão de alta hospitalar para esta quinta-feira (1), desde que não apresente novos sintomas ao longo do dia e tenha resultados satisfatórios nos exames programados. Segundo o SBT News, a liberação hospitalar está condicionada à estabilidade do quadro clínico e à ausência de intercorrências que possam exigir a permanência do ex-mandatário no hospital.

Exame será decisivo para liberação hospitalar

De acordo com o médico Cláudio Birolini, responsável pelo acompanhamento de Bolsonaro, a programação de alta permanece mantida até o momento. “Veremos como ele vai passar o dia, a princípio está mantida a programação de alta hospitalar para amanhã”, afirmou o médico.

Bolsonaro está com exame de endoscopia marcado para a manhã desta quarta-feira (31), procedimento considerado essencial para a avaliação final do seu estado de saúde. O resultado será determinante para a confirmação da alta no primeiro dia do ano.

Médico avalia evolução clínica diariamente

Segundo Birolini, a equipe médica segue atenta à possibilidade de surgimento de novos sintomas, como episódios persistentes de soluços, que poderiam levar à reavaliação do cronograma inicialmente previsto. Caso não haja alterações no quadro clínico após os exames, a liberação hospitalar deverá ocorrer conforme o planejado.

Bolsonaro está internado no Hospital DF Star, em Brasília, desde a véspera de Natal. Ele se recupera de uma cirurgia realizada em 25 de dezembro, voltada à correção de hérnia inguinal bilateral. Além disso, foi submetido a dois procedimentos de bloqueio anestésico do nervo frênico, com o objetivo de conter crises de soluço.