Bolsonaro será operado na manhã de Natal

247 - A equipe médica responsável pelo acompanhamento do ex-presidente Jair Bolsonaro informou, na tarde desta quarta-feira (24), que ele foi considerado clinicamente apto para se submeter a uma cirurgia programada para a manhã desta quinta-feira (25), às 9h. Bolsonaro está internado no hospital DF Star, em Brasília, onde realizou exames pré-operatórios e avaliações específicas antes da decisão final sobre o procedimento.

Segundo boletim médico, Bolsonaro foi admitido para a realização de uma herniorrafia inguinal bilateral, após passar por avaliação cardiológica e análise de risco cirúrgico, sendo liberado para a operação proposta.

No comunicado, o hospital afirma: "O Hospital DF Star informa que o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro foi admitido para realização de procedimento de herniorrafia inguinal bilateral. Realizou exames pré-operatórios, com avaliação cardiológica e de risco cirúrgico, sendo considerado apto para o procedimento proposto".

De acordo com os médicos, a cirurgia será realizada "sob anestesia geral, com previsão de 4 horas de duração". A equipe também explicou que, durante o período de internação, será avaliada a necessidade de um procedimento adicional relacionado aos soluços apresentados pelo ex-presidente. "A necessidade do procedimento de bloqueio anestésico do nervo frênico será avaliada durante a internação, a depender da evolução do pós-operatório e condição clínica", acrescenta o boletim.

A nota médica é assinada pelos profissionais Claudio Birolini, Leandro Echenique, Brasil Caiado e Allisson Barcelos Borges, responsáveis pelo acompanhamento clínico de Bolsonaro no hospital.

A internação ocorreu na manhã desta quarta-feira, após autorização do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), para que o ex-presidente deixasse a Superintendência da Polícia Federal, onde cumpre pena relacionada à tentativa de golpe de Estado. Bolsonaro deixou o local por volta das 9h30, em uma viatura policial, utilizando a garagem da unidade, conforme determinado na decisão judicial.

Foi a primeira vez que o ex-presidente saiu da unidade prisional desde que foi detido, há 32 dias. O trajeto até o hospital, também feito de forma discreta, durou cerca de cinco minutos.

Na autorização, Moraes estabeleceu regras rigorosas de segurança durante toda a permanência de Bolsonaro no hospital. A Polícia Federal ficou encarregada da vigilância contínua do custodiado e da unidade hospitalar, com a presença mínima de dois agentes na porta do quarto, além de equipes adicionais dentro e fora do prédio. Também foi determinada a proibição da entrada de computadores e telefones celulares no quarto, exceto equipamentos médicos, e o isolamento do paciente em relação aos demais internados.

Segundo a equipe médica, a previsão é que Bolsonaro permaneça hospitalizado por um período de cinco a sete dias após o procedimento, para acompanhamento do pós-operatório.