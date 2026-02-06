Bolsonaro tem acesso a academia e campinho de futebol na Papudinha

247 - A Polícia Federal (PF) informou que Jair Bolsonaro (PL) tem acesso a aparelhos de musculação, pista de caminhada e até um campo de futebol com dois golzinhos no presídio da Papudinha, no Distrito Federal. A estrutura descrita pela corporação faz parte de um complexo penitenciário composto por alojamentos coletivos, com áreas internas e externas destinadas aos detentos.

As informações foram divulgadas nesta sexta-feira (6) pela coluna da jornalista Manoela Alcântara, que publicou detalhes do relatório da PF sobre o local onde Bolsonaro cumpre prisão. Segundo o documento, a cela do ex-presidente possui 54 metros quadrados (m²), além de uma área externa adicional de 10 m².

De acordo com o relato oficial, o complexo penitenciário conta com oito celas, todas no formato de alojamentos coletivos. Cada uma possui estrutura com cozinha, quarto, sala, banheiro com box, lavanderia e chuveiro. A PF também aponta que os detentos podem ter acesso a televisores e equipamentos de ventilação mecânica.

No depoimento prestado à Polícia Federal, Bolsonaro descreveu como tem sido sua rotina dentro da unidade prisional. “Quanto à rotina diária, informou que dorme por volta de 22h00 e acorda em torno de 05h00, mas só se levanta às 08h00. Relatou que realiza o desjejum e, posteriormente, a higiene pessoal, incluindo barba e banho. Contou que, ainda pela manhã, busca dedicar-se à leitura diária de livros”, diz o laudo.

O documento segue com mais detalhes sobre o cotidiano do ex-presidente após o almoço. “Após o almoço, costuma repousar por cerca de 20 minutos. No período da tarde, assiste a programas esportivos na televisão e conversa com o policial de plantão responsável pela guarda externa de seu alojamento”, aponta o relatório.

Ainda conforme o depoimento registrado pela PF, Bolsonaro afirmou que encerra a tarde com atividades físicas monitoradas. “Referiu que, ao final da tarde, costuma realizar caminhada de aproximadamente 1,0 km, sob escolta”, conclui o documento.

O relatório da Polícia Federal reforça que o espaço destinado ao ex-presidente dentro da Papudinha inclui áreas voltadas a atividades físicas e recreativas, além de infraestrutura considerada completa para alojamentos coletivos no sistema penitenciário do Distrito Federal.

O STF condenou Bolsonaro a 27 anos de prisão no inquérito que apura a trama golpista. O político da extrema-direita foi considerado culpado por cinco crimes: golpe de Estado, organização criminosa, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, deterioração de patrimônio tombado e dano qualificado por violência e grave ameaça.