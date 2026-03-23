Boulos amplia influência no governo e negocia filiação ao PT

247 - Ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Guilherme Boulos (PSOL) consolidou-se como uma das principais figuras do entorno político do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e passou a negociar sua saída do PSOL para uma eventual filiação ao PT. Integrante do núcleo central da pré-campanha à reeleição de Lula, o ministro ampliou sua influência dentro do governo federal e ganhou protagonismo nas articulações políticas, segundo o Valor Econômico.

A movimentação ocorre em meio a divergências entre PSOL e PT, especialmente após a rejeição, por parte do PSOL, da proposta de formação de uma federação entre os dois partidos no início de março. Esse impasse abriu espaço para que Boulos avaliasse novos caminhos políticos, mantendo diálogo próximo com lideranças petistas e reforçando sua atuação no governo.

Nos últimos meses, Boulos acumulou mais responsabilidades à frente da Secretaria-Geral da Presidência, função que ocupa há cerca de cinco meses. O crescimento de sua participação nas decisões estratégicas do governo também se reflete em sua presença na pré-campanha presidencial, onde integra o grupo mais próximo ao presidente.

Além da relação de confiança com Lula, o ministro mantém interlocução considerada positiva com o presidente nacional do PT, Edinho Silva, o que fortalece as negociações em torno de uma possível mudança partidária. O cenário político atual, marcado por disputas internas e redefinições de alianças, tem impulsionado essas conversas e ampliado o espaço de Boulos dentro do campo governista.