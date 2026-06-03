Brasil avalia acionar Lei da Reciprocidade após tarifas dos EUA

247 - O governo brasileiro elevou o tom contra os Estados Unidos após a abertura de uma investigação sobre importações relacionadas ao trabalho forçado. Em resposta à iniciativa americana, Brasília afirmou que poderá recorrer à Lei da Reciprocidade Econômica para reagir ao que considera uma medida unilateral e prejudicial aos interesses nacionais.

A investigação é conduzida pelo Escritório do Representante de Comércio dos Estados Unidos (USTR) e integra uma análise mais ampla que envolve 59 países e também a União Europeia. O objetivo da apuração é examinar possíveis vínculos entre produtos importados e práticas de trabalho forçado.

O Palácio do Planalto manifestou forte oposição ao relatório preliminar apresentado pelo governo dos Estados Unidos. Em nota divulgada nesta terça-feira (3), o governo brasileiro rejeitou as conclusões iniciais da investigação e questionou os critérios adotados pelas autoridades americanas.

Governo vê medida como barreira comercial

Na avaliação do Executivo brasileiro, a iniciativa dos Estados Unidos possui caráter protecionista e representa uma ação unilateral no âmbito das relações comerciais internacionais. O governo considera inadequada a forma como o país foi incluído na investigação conduzida pelo USTR.

A reação brasileira ocorre em um momento de atenção crescente às disputas comerciais globais e às medidas adotadas por diferentes países para proteger setores considerados estratégicos. Nesse contexto, o governo sinaliza que está disposto a utilizar instrumentos legais para responder a eventuais prejuízos causados por decisões externas.

A principal ferramenta mencionada por Brasília é a Lei da Reciprocidade Econômica, mecanismo que permite ao Brasil adotar contramedidas em resposta a ações consideradas discriminatórias ou prejudiciais aos interesses econômicos nacionais.

Brasil rejeita associação a violações de direitos humanos

Na nota oficial, o governo brasileiro contestou diretamente a relação estabelecida pela investigação americana entre a competitividade do país e possíveis violações de direitos humanos.

De acordo com o texto divulgado pelo Planalto, é um “absurdo associar a competitividade nacional a violações dos direitos humanos”. A declaração expressa a posição oficial do governo diante das conclusões preliminares apresentadas pelas autoridades americanas.

A resposta brasileira reforça a estratégia de contestar tanto o mérito da investigação quanto os seus possíveis impactos sobre a imagem do país no cenário internacional.

Possível escalada nas relações comerciais

A ameaça de recorrer à Lei da Reciprocidade Econômica indica que o episódio poderá ultrapassar o campo diplomático e alcançar a esfera comercial, caso as divergências entre os dois governos se aprofundem.

O tema ganha relevância por envolver os Estados Unidos, atualmente governados pelo presidente Donald Trump, e por ocorrer em meio a discussões globais sobre cadeias produtivas, direitos trabalhistas e barreiras comerciais.

Até o momento, o governo brasileiro mantém a posição de rejeitar a investigação conduzida pelo USTR e sustenta que a medida adotada por Washington não encontra justificativa para associar a competitividade da economia brasileira a práticas de violação de direitos humanos.