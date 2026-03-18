Brasil deve avançar hoje com processo de ratificação do acordo Mercosul-UE, diz Vieira durante audiência no Senado

247 - O Brasil deve dar sequência nesta quarta-feira (18) ao processo de ratificação do acordo comercial entre Mercosul e União Europeia (UE). A informação foi confirmada pelo ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, durante audiência no Senado. De acordo com o chanceler, o governo brasileiro realizará em Bruxelas o depósito dos instrumentos necessários para formalizar a adesão ao tratado. As informações são da CNN Brasil.

"Hoje, em Bruxelas [capital da Bélgica], faremos o depósito dos instrumentos de ratificação. Portanto, a partir de 1° de maio, o acordo estará em vigor para os membros do Mercosul", declarou Vieira durante a reunião da Comissão de Relações Exteriores da Casa. Na terça-feira (17), o Congresso Nacional promulgou o decreto legislativo que aprova o texto do acordo e autoriza o Poder Executivo a concluir o processo de ratificação.

Para que o tratado entre em vigor, é necessário que os países envolvidos comuniquem formalmente a ratificação por seus respectivos parlamentos, etapa que ocorre após a aprovação interna de cada parte.