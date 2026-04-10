Brasil e EUA ampliam compartilhamento de dados sobre crime organizado para combater fluxo de armas e drogas

Reuters - O Ministério da Fazenda anunciou nesta sexta-feira uma cooperação entre os governos do Brasil e dos Estados Unidos para combater o crime organizado, com ampliação da troca de dados sobre o fluxo de armas e drogas entre os países.

O acordo entre a Receita Federal e a agência de fronteira dos EUA prevê compartilhamento em tempo real de informações sobre envios de armas e materiais sensíveis, com trocas de dados entre os dois países sobre eventuais chegadas e saídas desses itens, além de um reforço no combate ao tráfico de drogas.

O ministro da Fazenda, Dario Durigan, afirmou em entrevista a jornalistas que o plano foi destravado após conversa entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

"É o primeiro passo relevante depois de conversa entre Lula e Trump para cooperar no combate ao crime organizado... O plano é que possamos, a partir desse passo, avançar em outras frentes na cooperação com os Estados Unidos", disse.

A iniciativa foi apresentada enquanto o governo brasileiro segue na expectativa por uma viagem de Lula aos EUA para encontrar Trump, agenda que chegou a ser prevista para março, mas acabou não confirmada.

Lula tem dito que, em conversas com Trump, colocou o Brasil à disposição para atuar em conjunto com os EUA no combate ao crime organizado, inclusive apontando brasileiros envolvidos com atividades criminosas que moram nos EUA.

O presidente petista, que deve tentar a reeleição neste ano, colocou entre as prioridades do Ministério da Fazenda a apresentação de ações concretas de combate ao crime organizado, pauta usualmente explorada por políticos de direita.

O anúncio da cooperação entre os dois países vem em um momento em que Washington levanta a possibilidade de declarar facções criminosas brasileiras como organizações terroristas, algo a que o governo brasileiro se opõe. Na entrevista, Durigan disse que nas discussões da cooperação anunciada nesta sexta o tema não entrou em debate.

De acordo com a Fazenda, o Brasil apreendeu mais de 1,5 tonelada de drogas provenientes dos EUA apenas no primeiro trimestre deste ano. Nos últimos 12 meses, foram apreendidas 1.168 partes de armas com a mesma origem.