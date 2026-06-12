Brasil e UE firmam parceria para cooperação em governança de inteligência artificial

247 - A assinatura de uma parceria digital entre Brasil e União Europeia nesta sexta-feira (12) amplia a cooperação entre os dois lados em áreas estratégicas ligadas à transformação digital. O acordo prevê ações conjuntas em temas como governança da inteligência artificial, infraestrutura pública digital e conectividade. As informações são da CNN Brasil.

O novo instrumento também contempla iniciativas nas áreas de proteção de dados, semicondutores, computação de alta performance, inovação científica e tecnológica e governança global do ambiente digital. A expectativa das partes é fortalecer a cooperação tecnológica e reduzir a dependência externa em setores considerados essenciais, como a produção de chips e os serviços de computação em nuvem.

Atualmente, esses segmentos são amplamente dominados por empresas estadunidenses. Durante a cerimônia de assinatura, a ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck, afirmou que o acordo ocorre em um momento relevante para o país.

"Essa parceria com a UE vem em um momento muito oportuno para a gente, com essa mudança de status. Justamente, temos avançado dentro do governo em diversas iniciativas para fortalecer a nossa soberania digital. Em breve, o presidente [Lula] deve anunciar a aquisição de um supercomputador de IA, nessa tentativa de a gente reforçar a nossa soberania digital".

Parceria proposta pela UE

De acordo com o governo brasileiro, a iniciativa também dará orientação política de alto nível a uma relação de cooperação técnica que já existe há duas décadas entre Brasil e União Europeia. A proposta foi apresentada pelo bloco europeu, que mantém acordos semelhantes com apenas quatro países: Canadá, Coreia do Sul, Japão e Singapura.

O entendimento foi firmado poucos meses após a conclusão do acordo de livre comércio entre Mercosul e União Europeia. Para a vice-presidenta executiva da Comissão Europeia para Soberania Digital, Segurança e Democracia, Henna Virkkunen, os avanços comerciais abriram caminho para o aprofundamento da cooperação digital.

"Este é um passo muito importante após termos alcançado o acordo comercial com o Mercosul. Agora queremos aproveitar todos os benefícios que conquistamos com esse acordo", declarou Virkkunen durante a cerimônia.