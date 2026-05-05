Brasil registra 399 feminicídios no primeiro trimestre de 2026, aponta levantamento

247 - Uma mulher foi vítima de feminicídio no Brasil a cada 5 horas e 25 minutos no primeiro trimestre de 2026. Os dados são do Ministério da Justiça e Segurança Pública e foram divulgados em levantamento compilado pelo Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública (Sinesp). Entre janeiro e março, o país registrou 399 casos de feminicídio.

Segundo o SBT News, no mesmo período de 2025, haviam sido contabilizadas 371 ocorrências, o que representa aumento de 7,5% em um ano. O total também supera os picos anteriores registrados em 2022, com 372 vítimas, e em 2024, com 384.

Série histórica em alta

Em uma análise de longo prazo, os números indicam crescimento expressivo. Em 2015, foram 125 vítimas nos três primeiros meses do ano. Em 2026, o total mais que triplica, alcançando 399 registros no mesmo intervalo.

No acumulado de 2025, o país também bateu recorde anual, com 1.470 feminicídios entre janeiro e dezembro, acima dos 1.464 casos registrados em 2024.

Estados com mais registros

São Paulo lidera em números absolutos, com 86 mortes. Em seguida aparecem Minas Gerais, com 42 casos, Paraná, com 33, e Bahia, com 25.

Entre os meses do trimestre, janeiro foi o mais violento, com 142 registros. Março aparece com 134 casos, seguido por fevereiro, com 123.