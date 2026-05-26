Brasil registra 42,5 mil homicídios em 2024

247 - O Brasil registrou 42.590 homicídios em 2024, o equivalente a uma taxa de 20,1 mortes por 100 mil habitantes, segundo a nova edição do Atlas da Violência, divulgada nesta terça-feira (26) pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) e pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública.

Os dados apontam redução de 6,9% no número absoluto de homicídios e queda de 7,4% na taxa em relação a 2023. Apesar da melhora nos indicadores oficiais, os pesquisadores alertam que a deterioração na qualidade dos registros públicos exige cautela na interpretação dos números.

O principal motivo de preocupação é o aumento dos chamados “homicídios ocultos” — mortes violentas classificadas inicialmente como de causa indeterminada devido a falhas na identificação da motivação do óbito ou problemas no compartilhamento de dados entre as polícias e o sistema de saúde.

De acordo com os especialistas responsáveis pelo levantamento, o crescimento desse tipo de registro prejudica a compreensão da dinâmica da criminalidade nos territórios brasileiros e compromete a formulação, o monitoramento e a avaliação de políticas públicas de segurança.

Entre 2023 e 2024, o número de homicídios ocultos saltou de 3.755 para 7.083 casos, um aumento de 88,6%. A taxa passou de 1,8 para 3,3 mortes por 100 mil habitantes no período.

Com isso, os homicídios ocultos passaram a representar 14,3% do total estimado de homicídios no Brasil em 2024. No ano anterior, esse percentual era de 7,6%.

O Atlas da Violência também mostra que, entre 2014 e 2024, o país acumulou cerca de 55,2 mil homicídios ocultos, com média anual de 5.019 ocorrências.

Os números divulgados pelo estudo consideram os homicídios oficialmente registrados pelas autoridades estaduais. O levantamento também permite acompanhar a evolução das estatísticas de violência em cada unidade da federação desde 2020, primeiro ano da pandemia de Covid-19.