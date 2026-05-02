Brasil registra quase 10 milhões de CPFs em bets

247 - O Brasil registrou 9.562.818 pessoas realizando apostas em sites de bets em março, segundo dados do Sistema de Gestão de Apostas, do governo federal. No levantamento, a cidade do Rio de Janeiro aparece como o principal polo de apostadores do país, com 1.793.348 CPFs vinculados a plataformas de apostas no período.

A informação foi publicada originalmente pelo blog de Ancelmo Gois, do jornal O Globo, com base nos números do sistema federal que acompanha o mercado regulado de apostas. O dado chama atenção porque a capital fluminense supera São Paulo com ampla margem, embora a cidade paulista tenha uma população quase duas vezes maior que a do Rio.

De acordo com o levantamento citado por O Globo, São Paulo contabilizou 715.256 CPFs cadastrados em sites de apostas em março. A diferença em relação ao Rio de Janeiro reforça o peso da capital fluminense no mercado de bets e coloca a cidade no centro do debate sobre a expansão das apostas online no país.

Os dados do Sistema de Gestão de Apostas indicam a dimensão nacional do setor. Em apenas um mês, quase 10 milhões de CPFs apareceram associados à realização de apostas, número que evidencia a penetração das plataformas digitais de jogos no cotidiano dos brasileiros.

A liderança do Rio de Janeiro também se destaca pelo contraste demográfico. Mesmo com população inferior à de São Paulo, a cidade registrou mais que o dobro de CPFs vinculados a bets em relação à capital paulista no mês analisado.

O levantamento não detalha, no material fornecido, valores movimentados, perfil socioeconômico dos apostadores ou divisão por faixa etária. Ainda assim, os números já apontam para a relevância do monitoramento federal em um mercado que passou a ser acompanhado de forma mais estruturada pelo governo.