Brasil registra quase 10 milhões de CPFs em bets
Dados do Sistema de Gestão de Apostas apontam Rio de Janeiro como cidade com mais CPFs cadastrados em sites de bets
247 - O Brasil registrou 9.562.818 pessoas realizando apostas em sites de bets em março, segundo dados do Sistema de Gestão de Apostas, do governo federal. No levantamento, a cidade do Rio de Janeiro aparece como o principal polo de apostadores do país, com 1.793.348 CPFs vinculados a plataformas de apostas no período.
A informação foi publicada originalmente pelo blog de Ancelmo Gois, do jornal O Globo, com base nos números do sistema federal que acompanha o mercado regulado de apostas. O dado chama atenção porque a capital fluminense supera São Paulo com ampla margem, embora a cidade paulista tenha uma população quase duas vezes maior que a do Rio.
De acordo com o levantamento citado por O Globo, São Paulo contabilizou 715.256 CPFs cadastrados em sites de apostas em março. A diferença em relação ao Rio de Janeiro reforça o peso da capital fluminense no mercado de bets e coloca a cidade no centro do debate sobre a expansão das apostas online no país.
Os dados do Sistema de Gestão de Apostas indicam a dimensão nacional do setor. Em apenas um mês, quase 10 milhões de CPFs apareceram associados à realização de apostas, número que evidencia a penetração das plataformas digitais de jogos no cotidiano dos brasileiros.
A liderança do Rio de Janeiro também se destaca pelo contraste demográfico. Mesmo com população inferior à de São Paulo, a cidade registrou mais que o dobro de CPFs vinculados a bets em relação à capital paulista no mês analisado.
O levantamento não detalha, no material fornecido, valores movimentados, perfil socioeconômico dos apostadores ou divisão por faixa etária. Ainda assim, os números já apontam para a relevância do monitoramento federal em um mercado que passou a ser acompanhado de forma mais estruturada pelo governo.