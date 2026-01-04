Brasil registra quase 2 milhões de pedidos de CNH digital

247 - A Carteira Nacional de Habilitação (CNH) passou por uma transformação significativa com a consolidação do modelo digital. Desde o lançamento do aplicativo CNH do Brasil, quase 2 milhões de pessoas já iniciaram o processo de habilitação de forma totalmente online, sinalizando uma mudança profunda na relação dos cidadãos com os serviços de trânsito.

Até a última quinta-feira (1º), mais de 1,8 milhão de requerimentos haviam sido registrados pelo aplicativo, enquanto pouco mais de 57 mil solicitações ocorreram de forma presencial nos Departamentos Estaduais de Trânsito (Detrans) no mesmo período. Os números foram divulgados pela Agência Gov, com base em dados da Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran).

Adesão nacional ao modelo digital

A abertura do requerimento é a primeira etapa para quem deseja obter a CNH e, no novo sistema, esse procedimento pode ser realizado diretamente pelo celular. A plataforma permite que o usuário faça o cadastro, acompanhe todas as fases do processo e consulte o andamento da solicitação sem a necessidade de atendimento presencial.

O avanço do modelo digital evidencia a preferência dos brasileiros por soluções que reduzem deslocamentos e simplificam etapas burocráticas, especialmente em um serviço historicamente marcado por processos longos e presenciais.

Estados lideram solicitações pelo aplicativo

São Paulo lidera o ranking nacional de pedidos de abertura de processo para a primeira habilitação, com mais de 320 mil solicitações. Minas Gerais aparece na sequência, com 193.144 requerimentos, seguido pelo Rio de Janeiro, que registra 168.468 pedidos feitos por meio do aplicativo.

O desempenho desses estados reflete tanto o tamanho da população quanto a rápida adesão às ferramentas digitais oferecidas pelo governo federal.

Cursos online impulsionam uso da plataforma

Entre os serviços mais acessados no aplicativo está o curso de formação de condutores. O conteúdo reúne aulas em texto, podcasts e vídeos, além de simulados, banco de questões e materiais complementares. Mais de 1,5 milhão de brasileiros já acessaram o curso, e cerca de 600 mil concluíram a formação, obtendo o certificado de condutor.

Formação de instrutores amplia alcance do sistema

O aplicativo também oferece o curso de formação para instrutores autônomos de trânsito. A capacitação já reúne mais de 110 mil inscritos em todo o país. Desse total, 47.658 pessoas concluíram o curso e receberam o certificado que permite a atuação independente, sem a exigência de vínculo obrigatório com autoescolas tradicionais.