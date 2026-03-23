Brasil superou meta de alfabetização em 2025, diz Camilo Santana

247 - O Brasil registrou um avanço relevante na alfabetização infantil em 2025 ao superar a meta definida pelo Ministério da Educação (MEC). Segundo o ministro Camilo Santana, 66% das crianças foram alfabetizadas na idade adequada, ultrapassando o objetivo de 64% estipulado para o ano. O evento marcou a entrega do Selo Nacional Compromisso com a Alfabetização e reuniu autoridades, entre elas o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), além de professores, gestores públicos e representantes de estados e municípios.

Avanço na alfabetização infantil

Durante o evento, o ministro destacou a importância da articulação entre diferentes níveis de governo para o resultado alcançado. “Cuidar da educação é decisão política. Essa política foi construída com os entes federados”, afirmou Camilo Santana. O desempenho representa uma evolução em relação a 2024, quando 59,2% das crianças das redes públicas estavam alfabetizadas na idade correta, conforme dados divulgados em julho daquele ano.

Meta mais ambiciosa até 2030

O MEC projeta novos avanços para os próximos anos. A meta estabelecida é atingir 80% de crianças alfabetizadas dentro do padrão nacional até 2030, ampliando o acesso à aprendizagem nos primeiros anos escolares.

Selo reconhece boas práticas educacionais

A cerimônia também marcou a segunda edição do Selo Nacional Compromisso com a Alfabetização, criado em 2024. Em 2025, mais de 4,7 mil redes de ensino foram reconhecidas por iniciativas voltadas à melhoria da alfabetização.

O selo tem como objetivo valorizar políticas, programas e estratégias implementadas por estados, municípios e o Distrito Federal, além de incentivar o cumprimento das metas previstas no Plano Nacional de Educação (PNE) e no Compromisso Nacional Criança Alfabetizada (CNCA).